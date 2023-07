Autobus: nel Piacentino il 13 percento è Euro 0. Maglia nera in Emilia Romagna

Piacenza maglia nera a livello regionale per la presenza di autobus Euro 0, che toccano il 13,3%. La quasi totalità del parco circolante è alimentato a gasolio.

Calano le immatricolazioni in entrambi i segmenti (merci e persone) con un valore più marcato per gli autobus (-59%). E’ quanto emerge dall’Osservatorio sui veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone svolto da Continental. Lo studio fotografa lo stato del settore in Italia e in Emilia Romagna nel 2022.

Le immatricolazioni dei mezzi pesanti per il trasporto merci in Italia hanno registrato un calo del 6,4% rispetto al 2021, con solo 21.524 nuovi mezzi. L’Emilia-Romagna segue il trend in discesa del Paese e immatricola ben 305 targhe in meno, registrando così -14,7%. Piacenza doppia la tendenza negativa della Regione, segnando un calo del 30,2%, il peggiore tra le province delle Regione. Anche il settore nazionale del trasporto persone mostra segnali di decrescita (-10,5%), con 3.728 mezzi immatricolati nel 2022 a fronte dei 4.166 del 2021. Uno scenario contrastante, seppur a livelli minimi, si presenta in Emilia- Romagna: la regione segna una crescita dello 0,6%, immatricolando 310 mezzi (solo 2 targhe in più rispetto al 2021).

A Piacenza giù le immatricolazioni, sole 11, con un calo del 59,3%. In base ai risultati dello stesso Osservatorio, è emerso che in provincia di Piacenza il 96% dei mezzi è a gasolio. Per quanto concerne l’alimentazione, la situazione nazionale del parco circolante per il settore trasporto merci rimane pressoché invariata rispetto all’anno precedente. Il gasolio continua ad essere predominante (90,8%) seguito da benzina e metano rispettivamente al 4,6% e 2,2%).

Si nota una crescita, seppur timida, dell’alimentazione combinata benzina e gas liquido, che segna un lievissimo aumento (1,4% rispetto a 1,3%), così come elettrici e ibridi (rispettivamente allo 0,3% e 0,8%). In Emilia-Romagna l’elettrico tocca lo 0,3% e l’ibrido sale fino allo 0,8%. Il gasolio rimane preponderante e copre l’89,1% del parco; il metano è al 4,6% e la benzina poco sopra il 3%. In linea con le percentuali regionali, Piacenza e provincia hanno lo 0,1% di autocarri elettrici e lo 0,6% di ibridi. I mezzi a gasolio si attestano al 92,7%. Anche il panorama relativo all’alimentazione del parco autobus è stabile rispetto al 2021. A Piacenza l’ibrido è inesistente mentre l’elettrico sale allo 0,7%. A farla da padrone c’è il gasolio con quasi il 96% dei mezzi. Quanto agli autobus, gli Euro 0 in provincia di Piacenza sono il 13,3%, dato regionale peggiore.