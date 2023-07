Sicurezza: a Piacenza aumentano i furti, in calo rapine e reati legati alla droga

Sono stati resi noti dalla segreteria del sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno Nicola Molteni (ieri in visita nella nostra città), i dati relativi alla sicurezza nel Piacentino.

SICUREZZA E DELITTUOSITÀ – “In provincia di Piacenza – spiega il sottosegretario Molteni – la delittuosità dal 1°gennaio al 30 giugno 2023 (dati Fastsdi) segna una flessione (-6,93%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Si registra un lieve aumento dei furti (+2,64%), mentre sono diminuite le rapine (-29,41%), così come lievemente i reati legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti (-4,2%). Dati che ci spingono comunque a lavorare per rafforzare la sicurezza ed è per questo che il Ministero dell’Interno mette in campo importanti risorse per progetti legati alla videosorveglianza, alla sicurezza nelle scuole e al contrasto delle truffe agli anziani”.

ORGANICI E POLIZIA LOCALE – “Le moderne sfide legate alla sicurezza – prosegue Molteni – si vincono mettendo a fattor comune l’esperienza delle nostre forze di polizia, investendo sul rafforzamento degli organici, sul potenziamento delle dotazioni e su una moderna e più efficace formazione. Il Governo, nell’ultima Legge di bilancio, investe 100 milioni all’anno per 10 anni sulla sicurezza, per rafforzare gli organici delle forze di polizia, coprire il turn over e aumentare le assunzioni. Lavoriamo, inoltre, alla riforma ordinamentale della polizia locale”.

VIDEOSORVEGLIANZA E PREVENZIONE – “Quest’anno – continua Molteni – abbiamo approvato 478 progetti per rafforzare e implementare i sistemi di videosorveglianza nei comuni italiani da nord a sud per 36 milioni. Anche in provincia di Piacenza mettiamo in campo finanziamenti per un valore di 400.948 euro. Risorse importanti a valere sul bando 2022 per il Comune di Ottone (46.268 euro); Unione dei Comuni Bassa val Trebbia e Val Luretta (86.690 euro); Comune di Cortemaggiore (42.211 euro); Unione Valnure e Valchero (132.107 euro); Comune di Bobbio (27.930 euro); Comune di Monticelli D’Ongina (18.500 euro); Comune di Pontenure (24.982 euro); Comune di Pianello (22.260 euro). Per il 2023 – annuncia Molteni – sarà espletata una nuova procedura nazionale con uno stanziamento di altri 15 milioni di euro.

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – “Per quanto concerne gli investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all’annualità 2023, con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 19 maggio 2023, – evidenzia il sottosegretario – i Comuni della provincia di Piacenza sono assegnatari del contributo di 1 milione e 435mila euro: di questi, 150mila al Comune di Corte Brugnatella, 530mila al Comune di Sarmato, 555mila al Comune di Ottone e 200mila al Comune di Morfasso.

