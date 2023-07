Aggressione nel parcheggio della discoteca, quattro “Daspo” per i protagonisti

Aggressione nel parcheggio della discoteca, arrivano quattro “Daspo Willy” nei confronti dei giovani responsabili dell’accaduto. Sono stati notificati dalla Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza. Il fatto si era consumato nella notte del 22 luglio. Due ragazzi erano stati aggrediti con catene e coltelli da quattro giovani di cui uno solo maggiorenne, che era stato arrestato.

“La misura di prevenzione, finalizzata ad evitare che vengano commessi ulteriori episodi criminosi, inibisce agli autori dell’aggressione di accedere ai luoghi di intrattenimento nei pressi di quello teatro della vicenda per due anni. Con riferimento ad uno di essi, unico già maggiorenne e tratto in arresto, la misura di prevenzione ha efficacia per tutta la provincia” – si legge nella nota della Questura.