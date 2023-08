Nel 2020 un fegato nuovo, oggi in lista per il rene. Graziella: “Donare è vita”

La dolcezza di Graziella è disarmante. Dietro al suo sorriso pieno di luce si nasconde però un percorso difficile. Nel 2002, quando ha solo 25 anni e una bimba di pochi mesi, scopre di soffrire di una malattia congenita. Da lì inizia un calvario che la porterà, nell’ottobre 2020, al trapianto di fegato. Graziella oggi ha 48 anni e non ha mai perso il coraggio e la speranza. Grazie al trapianto sta bene ed è tornata a una vita normale con la sua attività di parrucchiera a Gragnano. Ora è in lista di attesa per ricevere anche un rene nuovo. “Ricevere un organo significa rinascere una seconda volta e tornare alla vita”- spiega ai microfoni di Telelibertà.

IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI