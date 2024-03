Aido, venti di crisi: quattro sezioni alzano bandiera bianca e ne restano nove

L’Aido di Piacenza – l’associazione italiana donatori organi – sta perdendo pezzi su pezzi, rischiando seriamente l’estinzione. Delle 19 sezioni comunali dei gloriosi anni Duemila oggi ne erano restate soltanto nove. Ma, nelle assemblee comunali degli ultimi giorni – tenutesi in vista di quella provinciale del 24 marzo – quattro realtà locali hanno alzato bandiera bianca: sono Cortemaggiore, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, ed esiste un pesante punto interrogativo che aleggia sulla sezione di Bettola. Non si sono trovati candidati per rinnovare i ranghi. E già così il quadro sarebbe plumbeo. A renderlo nero arriva la notizia, che è lo stesso presidente provinciale Roberto Mares a fornire, secondo la quale per l’assemblea di rinnovo cariche del 24 marzo prossimo non si sono fatti avanti finora candidati.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’