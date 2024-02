Donazione organi, a Lugagnano consenso al 93%;Aido, confermato Bersani

La donazione degli organi è un argomento delicato: consiste nel fornire la propria autorizzazione a farsi asportare parti del corpo dopo la morte, a scopo di trapianto. È quindi necessario compilare un consenso esplicito presso gli uffici comunali al rinnovo della carta di identità, esprimendo la volontà di donazione, la propria Asl di competenza e il medico di famiglia.

Nella nostra provincia c’è un Comune che vanta un’adesione record da parte dei propri cittadini: Lugagnano. Secondo quanto spiegato in occasione dell’assemblea annuale dell’Aido è pari al 93%. Lo ha rivelato il presidente Giancarlo Bersani, sottolineando che si tratta della percentuale più alta di tutta la nostra provincia.

Dall’incontro annuale tra gli iscritti, è inoltre emerso che l’Aido di Lugagnano continua a raccogliere una vasta partecipazione. “Questo – hanno spiegato i responsabili dell’associazione – grazie anche al coinvolgimento che riusciamo a creare sul territorio attraverso l’organizzazione di diverse attività, curate in maniera esclusiva oppure in collaborazione con altre associazioni del paese”.

L’assemblea annuale di Aido Lugagnano è stata anche l’occasione per rinnovare l’organigramma, alla presenza del presidente provinciale dell’Aido Roberto Mares e del sindaco di Lugagnano Antonio Vincini: è stato riconfermato Giancarlo Bersani alla presidenza, per il settimo mandato consecutivo.

Rinnovato anche il consiglio direttivo: il presidente Bersani sarà affiancato da Tiziana Gruppi come vicepresidente vicario e da Katia Giordani in qualità di vicepresidente; Claudio Miserotti amministratore, Valeria Tedaldi segretaria dell’associazione, Roberto e Simone Vincini, Massimo Veneziani, Imelde Biaggi, Salvatore Freccia, Franco Croci, Franco Tedaldi e Paola Barani, i supplenti.