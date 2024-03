Aido: mancano volontari, chiude il gruppo Ponte dell’Olio e Bassa Valnure

Sta per chiudere definitivamente il gruppo Aido Ponte dell’Olio e Bassa Valnure, che comprende i territori di Ponte dell’Olio, Vigolzone, Podenzano e San Giorgio. Mancano infatti volontari che si prendano la responsabilità di condurre l’associazione. L’ultima assemblea, che si è tenuta nella sede a San Polo di Podenzano, avrebbe dovuto eleggere il nuovo consiglio direttivo, ma nessuno si è fatto avanti e nessuno ha aderito all’appello della presidente Francesca Bruschi e della collaboratrice Simonetta Carini.

Come da regolamento nazionale di Aido, trascorrerà un periodo di standby in cui sarà ancora possibile ricostituire un consiglio direttivo, al termine del quale, nel caso non emergessero volontari, il gruppo sarà chiuso definitivamente. Gli iscritti al gruppo sono 850, che ora passeranno sotto l’egida dell’Aido provinciale. Gli interessati ad avere informazioni sulla donazione di organi e tessuti possono far riferimento alla pagina Facebook Aido provinciale Piacenza odv.