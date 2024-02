Cortemaggiore: nessun candidato per il consiglio, Aido verso la chiusura

La sezione Aido di Cortemaggiore va verso la chiusura. Alla recente assemblea per eleggere un nuovo consiglio direttivo non si è presentato nessuno con l’intenzione di portare avanti l’attività del gruppo che conta 314 iscritti.

Il presidente Aido provinciale Roberto Mares istituirà per un breve periodo un commissariamento dopodiché, se nessuno si farà avanti, non potrà far altro che chiudere la sezione costituitasi il 28 novembre 1996.

Si può comunque continuare ad aderire alla donazione di organi, tessuti e cellule dando il proprio consenso al momento del rinnovo della carta d’identità, attraverso la procedura “Una scelta in Comune” oppure attraverso la piattaforma DigitalAIDO.

Nel 2023 a Cortemaggiore sono state rinnovate 313 carte d’identità: 192 (il 61 per cento) utenti hanno scelto di dare il proprio consenso, in 121 (il 39 per cento) si sono opposti.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’