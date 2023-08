Castel San Giovanni, Asp Azalea chiude il bilancio in positivo. Ma i rincari pesano

A Castel San Giovanni, Asp Azalea per il quinto anno consecutivo chiude il bilancio in positivo, ma lo fa solo grazie all’utilizzo di riserve accantonate negli anni precedenti che consentono di attutire i contraccolpi di un anno. I rincari generalizzati dei costi, tra cui quelli energetici, nel corso del 2022 hanno bruciato quasi per intero i 480mila euro di fondi di riserva che negli anni passati erano stati accantonati dopo aver centellinato euro per euro ogni singola voce di spesa. Di quella somma ora restano solo 44mila euro. Un risultato che fino a sei o sette anni fa avrebbe fatto esultare i sindaci dei Comuni soci, ma che oggi lascia l’amaro in bocca. A pesare in modo particolare sono stati oltre 240mila euro di rincari sulla bolletta energetica.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà