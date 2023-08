Nibbiano: lavori alla scuola, i bambini devono traslocare a Pecorara

A settembre i bambini della scuola per l’infanzia di Nibbiano dovranno traslocare. Per loro si prospetta un periodo in trasferta nell’ex scuola elementare di Pecorara. Il motivo del trasloco, temporaneo, da Nibbiano a Pecorara sta nel fatto che l’edificio che ospita la scuola per l’infanzia di Nibbiano sta per essere rimesso a nuovo. Il Comune ha ricevuto un finanziamento di 714 mila euro che serviranno a ristrutturare per interno la scuola materna. I lavori dovrebbero partire a settembre, proprio in coincidenza con l’anno scolastico. “Alle famiglie – dice il sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini – verrà assicurato il servizio di trasporto da piazza Combattenti a Nibbiano fino a Pecorara e viceversa”.

