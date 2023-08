Vacanza speciale per gli ospiti disabili di Unicoop: “A Ferriere per riscoprirci”

Tra il lago Moo e il monte Penna, con picnic e passeggiate. Fino a un tuffo in piscina e qualche ora di gioco con i bambini del centro estivo. Non solo una semplice quotidianità estiva in alta Val Nure: per gli ospiti disabili del centro socio-riabilitativo Unicoop di via Scalabrini, la recente vacanza a Ferriere ha rappresentato un’importante riscoperta del contatto con il mondo esterno. Tutti i dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà