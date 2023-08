Da Canterbury a Roma, tappa piacentina in duomo per il poliziotto pellegrino

Da tre mesi in cammino per quasi 2.400 chilometri l’ex poliziotto pellegrino Giuliano Maltempi partito dall’Inghilterra, precisamente il 23 giugno da Canterbury e diretto a Roma, sosterà a Piacenza mercoledì 16 agosto. Il suo arrivo è previsto per il pomeriggio e sarà ricevuto nella cattedrale alle ore 15.30 dal questore, dal dirigente delle volanti di polizia Paolo Verdecchia dal presidente provinciale dell’associazione nazionale della polizia di stato Pietro Ricci. Maltempi è partito lo scorso giugno camminando lungo la via Francigena e il suo arrivo a Città del Vaticano è previsto per settembre.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’