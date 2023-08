Rivergaro, rimossa auto parcheggiata da un mese. Era senza assicurazione

Sono considerati dei rifiuti a tutti gli effetti, anche se mascherati sotto forma di automobili. Così, anche per i veicoli abbandonati e apparentemente senza proprietario, c’è chi si deve occupare dello “smaltimento”. È successo anche nei giorni scorsi a Rivergaro dove il carro attrezzi è dovuto intervenire per rimuovere una vettura nella zona di via San Rocco, dove era parcheggiata da circa un mese. La segnalazione è arrivata alla polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia da alcuni cittadini. E così, dopo i controlli di rito, è emerso che l’auto era anche sprovvista di copertura assicurativa. Per questo motivo, il mezzo è stato recuperato da un carro attrezzi e portato al deposito, rendendo nuovamente fruibile così uno spazio per il parcheggio della comunità rivergarese.

