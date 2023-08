Paura in piazza Paolo, auto fuori controllo: giù dalle scale piomba sui tavolini

Aperitivo “movimentato”, ieri sera, in piazza Paolo. Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri di Bobbio e di Rivergaro, una Smart è improvvisamente scesa dalla scalinata di via Castello fermandosi nell’area sottostante tra i tavolini del bar. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, ma lo spavento è stato grande.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto fuori controllo sarebbe scesa dalle scale senza conducente, forse per un parcheggio eseguito non proprio a regola d’arte nella strada soprastante.