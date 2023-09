Servizio di scuolabus, a Castel San Giovanni 283 famiglie hanno fatto richiesta

Sono 283 le famiglie di Castel San Giovanni che hanno chiesto di avere accesso al servizio di scuolabus. Il nuovo gestore, che dal 15 di settembre prederà il posto del precedente, dovrà garantire 4 linee di trasporto, più anche i trasporti extrascolastici per un totale di 176 giornate di presenza ogni anno, a cui vanno aggiunti ulteriori 21 giorni per la sola scuola materna. Lo scorso anno è stato calcolato che per coprire i dieci mesi di servizio, da settembre a giugno, gli scuolabus hanno percorso non meno di 49 mila chilometri. Numeri che fotografano le dimensioni di un servizio che per l’ente pubblico rappresenta un impegno non indifferente, se è vero che a conti fatti peserà per oltre 730 mila euro da qui al giugno del 2026 (tanto dura il nuovo affido).

