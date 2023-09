A Castel San Giovanni il parco della piscina si trasforma in un accampamento per bimbi

Per 30 bambini il parco della piscina comunale di via Mulini a Castel San Giovanni non ha più segreti, nemmeno la notte. Il parco si è trasformato infatti in un grande accampamento dove piazzare le tende e osservare la volta celeste. Alla prima notte sotto le stelle, organizzata per i bimbi del centro estivo Summer together, hanno partecipato anche i genitore. “Per i bambini – dicono gli organizzatori – è stata un’esperienza indimenticabile. Dal prossimo anno, pensiamo di inserire nel centro estivo la notte in tenda nel parco una volta al mese”. Venerdì, 8 settembre, alle 21 i bambini del centro estivo si cimenteranno nella recita C’era una volta Peter Pan. Iniziato lo scorso mese di giugno il centro estivo organizzato in piscina a Castel San Giovanni ha accolto una media di circa 80 bambini al giorno, con picchi di 120 iscritti nel mese di luglio e un totale, entro fine estate, di circa mille iscritti. Gli educatori sono coordinati dal responsabile, Tiziano Milanesi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà