All’Infrangibile da oggi scatta la rivoluzione viabilistica: le novità sperimentali

Scattano stamattina le novità viabilistiche all’Infrangibile, preannunciate dall’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni in un’assemblea pubblica nel quartiere piacentino. La sperimentazione avrà una durata di tre mesi: dalla concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico alle vacanze invernali. Trascorso questo periodo, a fronte delle valutazioni sul funzionamento del nuovo sistema, potrà seguire la conferma definitiva, un’eventuale proroga della fase sperimentale o la correzione – anche parziale – delle modifiche adottate dal Comune.

COSA CAMBIA – Le novità riguardano anzitutto l’istituzione del senso unico di marcia lungo l’intero tragitto di via Stradella, da via Emilia Pavese verso via Pietro Cella, con possibilità di sosta per auto e moto su entrambi i lati; provvisoriamente, verrà tracciata una corsia ciclabile – contraddistinta dalla sola segnaletica orizzontale – sul lato destro di percorrenza, esterna agli spazi di sosta già presenti. “La ciclabile – spiega l’assessore – non sarà realizzata in sede propria nell’immediato, perché è necessario verificare l’andamento della sperimentazione prima di procedere alla posa di nuove infrastrutture, che rischiano di dover essere rimosse tra pochi mesi se le modifiche non venissero confermate”.

Per quanto concerne le sedi scolastiche presenti, Bongiorni rimarca “la disponibilità della primaria De Gasperi nel disporre orari di ingresso e uscita, alle 8.15 e alle 16.15, che ci aiutano a evitare il rischio di ingorghi eccessivi in determinate fasce della giornata. Nel contempo, mi preme segnalare che è confermato e garantito il servizio di trasporto pubblico locale per il polo scolastico Calvino, sia per il plesso Genocchi di via Stradella che per la Don Milani di via Boscarelli”.

All’andata, il bus farà tappa in via Stradella alle 7.57 e in via Boscarelli alle 8, mentre il rientro sarà alle 13.05 da via Stradella e 13.08 da via Boscarelli; solo venerdì 15 e sabato 16, in funzione degli orari di inizio anno adottati dalla scuola, la corsa di ritorno sarà anticipata alle 12.15 da via Stradella.

Non solo. Le altre modifiche sperimentali prevedono l’istituzione del senso unico in via Tortona, da via Emilia Pavese verso via Raffalda, con possibilità di sosta per auto e moto su entrambi i lati, nonché il senso unico nel tratto di via Casteggio da via Stradella a via Voghera, con direzione consentita dalla prima alla seconda e spazi di sosta su ambo i lati. Resta invariato il senso di marcia in via Pavia, che diventa a doppio senso solo nel tratto tra via Broni e via Alessandria.

Le variazioni a carattere definitivo, invece, sono l’istituzione del senso unico in via Serravalle Libarna, con direzione consentita da via Stradella a via Montebello, permettendo la sosta di auto e moto su entrambi i lati, e l’istituzione del senso unico in via Monte Penice, da via Montebello verso via Stradella, con possibilità di sosta per auto e moto su entrambi i lati.

Tutte le informazioni possono essere consultate sul sito del Comune di Piacenza. Per ulteriori chiarimenti e considerazioni si possono contattare gli uffici competenti scrivendo a [email protected] o telefonando – dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13, lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 – ai seguenti numeri: 0523-492062 e 0523-492288.