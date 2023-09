“Anima delle associazioni locali”: è Angelo Calegari il gragnanese dell’anno

Restauratore, imbianchino, presepista, musicista, animatore, archivista, organista in chiesa, anima delle associazioni locali e punto di riferimento per anziani e disabili. Insomma, ce n’è abbastanza per fare dell’86enne Angelo Calegari il gragnanese dell’anno: a lui sarà consegnata quest’anno, il prossimo 7 ottobre, la benemerenza “Gragnano Bene Comune” che ogni anno viene consegnata a coloro che si sono impegnati particolarmente a favore della comunità.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ