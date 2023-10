Angelo Calegari riceve la benemerenza “Gragnano Bene Comune”

Restauratore, imbianchino, presepista, musicista, animatore, archivista, organista in chiesa, anima delle associazioni locali e punto di riferimento per anziani e disabili. Insomma, ce n’è abbastanza per fare dell’86enne Angelo Calegari il gragnanese dell’anno: a lui è stata consegnata quest’anno la benemerenza “Gragnano Bene Comune” che ogni anno viene consegnata a coloro che si sono impegnati particolarmente a favore della comunità.

La cerimonia si è svolta in municipio dove Calegari, commosso, ha ricevuto la targa dal sindaco Patrizia Calza presente con l’ex vicedirettore del Corriere Giangiacomo Schiavi, amico dell’86enne. La consegna della benemerenza è stata anche l’occasione per ringraziare altre tre persone che, a titolo gratuito, si sono messe a disposizione della comunità facendo risparmiare diverse migliaia di euro alle casse del comune. Così Claudia Bettaglio, ex titolare del circolo “La Capannina” oggi chiuso, ha donato alla scuola elementare del paese i tendoni “da scena” ignifughi utilizzati nel circolo e la sarta Eleonora Ghidotti le ha tagliate, cucite e sistemate su misura per le aule assolate della primaria. Luigi Meles, invece, è l’uomo “tuttofare” di Gragnano: appena può, va a scuola per tenere laboratori di falegnameria o attività manuali per i ragazzi.