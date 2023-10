Cavalli bardigiani e rassegna bovina per celebrare la montagna che resiste

Allevamento ed agricoltura vogliono essere ancora due perni della montagna piacentina. Si sono celebrati nel fine settimana a Ferriere, con la 29esima rassegna provinciale del cavallo bardigiano e la 30esima rassegna bovina.

Sabato la rassegna provinciale del cavallo bardigiano, in collaborazione con il Libro Genealogico, ha incoronato i migliori capi divisi per categorie ed età. Numerose anche le categorie dei bovini e numerosi gli allevatori ed i capi premiati. Erano presenti 110 capi di bestiame.

Toccante il momento in cui Ugo Agnelli e Maria Luisa Sartori, genitori di Fabrizio, giovane agricoltore scomparso sul lavoro nel mese di aprile scorso, a 32 anni, hanno consegnato due targhe di riconoscenza ai giovani allevatori di Ferriere, Michel Ferrari e Carlo Campominosi, esortandoli a proseguire con passione nel loro lavoro che, seppur faticoso, dà speranza a questa montagna.

