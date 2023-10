Da largo Erfurt alla stazione, controlli microcriminalità e antitruffa: 50 identificati

Un attività di controllo antitruffa e di prevenzione ai reati legati alla microcriminalità è stata svolta dalle pattuglie di polizia in città nella mattinata di martedì 10 ottobre. Il lavoro degli agenti ha portato all’identificazione di cinquanta persone. I controlli sono stati svolti dalle pattuglie delle volanti e dei Nuclei prevenzione crimine di Reggio Emilia in va Calciati e in largo Erfurt, dove negli ultimi mesi si sono succeduti diversi episodi delittuosi. Un uomo era stato gravemente ferito a bottigliate alla testa, altri due si erano reciprocamente accoltellati finendo all’ospedale, gli abitanti del quartiere avevano redatto un esposto lamentando la presenza di numerose persone, quasi sempre ubriache o impegnate a spacciare droga. Questa attività di controlli straordinari si è quindi spostata nella zona della stazione ferroviaria, coinvolgendo piazzale Marconi e le strade adiacenti. Ulteriori controlli effettuati con i Nuclei prevenzione crimine sono invece stati effettuati nelle aree di parcheggio di diversi centri commerciali cittadini. Scopo di questo servizio particolare era quello di prevenire truffe come quella dello “specchietto rotto” o della moneta caduta a terra.

Espedienti utilizzati per derubare soprattutto anziani clienti di centri commerciali.

