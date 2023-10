A Fiorenzuola arriva il Legnago: sfida salvezza da non sbagliare

Seconda partita consecutiva casalinga per il Fiorenzuola che questa sera (inizio 20.45) nell’anticipo dell’ottava giornata del girone A campionato di Serie C affronta sul terreno del Pavesi il Legnago, compagine veronese piazzata a quota dieci punti, contro i sei dei valdardesi.

Per i rossoneri si presenta ancora un’opportunità per poter cancellare il ko subito domenica sera con la Pergolettese.

Per tamponare la fragilità del reparto difensivo è arrivato nei giorni scorsi il tesseramento del difensore Michele Cremonesi, ma più in generale tutto l’ambiente rossonero ha bisogno di una scossa, per ritrovare risultati ed entusiasmo.

