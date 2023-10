Castel San Giovanni, 20 auto abbandonate, multati i proprietari. Ne mancano 5

Venti auto abbandonate, lasciate a degradarsi nelle zone periferiche di Castel San Giovanni. Per questo gli agenti della Polizia locale hanno multato 15 persone risultate proprietarie, per un totale di circa 15mila euro. Nei restanti cinque casi non è stato possibile risalire ai proprietari e ora le auto verranno demolite a spese della collettività. È questa una delle risultanze di una serie di controlli mirati portati avanti dalla Polizia locale.

Negli ultimi quattro mesi, in ottemperanza alle ordinanze anti degrado, gli agenti della Polizia locale hanno rifilato una ventina di sanzioni per i motivi più disparati per importi dai 25 ai 700 euro. Un caso, il più eclatante, ha riguardato l’abbandono di un materasso con la rete nel centralissimo piazzale Gramsci.