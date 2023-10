Ciclabile dimezzata: da Rivergaro raggiungerà Fabbiano, ma non Cisiano

Sfuma per il momento il sogno di poter raggiungere a piedi o in bicicletta da Rivergaro il “voltone” secentesco di Cisiano da Rivergaro, quel che rimane del vecchio ponte sul Trebbia voluto dal conte Morando Morandi: ci si dovrà accontentare di arrivare fino a Fabbiano, dimezzando di fatto il percorso.

La novità è emersa nell’ultima commissione consigliare di Rivergaro, nella quale l’assessore Marina Mezzadri ha annunciato un ridimensionamento dell’opera che fa parte di una serie di interventi promossi e finanziati dal Parco del Trebbia su sei comuni (ci sono anche Rottofreno, Gragnano, Calendasco, Gazzola e Gossolengo) per un valore complessivo di 322mila euro.

L’attesa opera dei Parchi del Ducato, che era stata annunciata tra le più ambiziose ma anche tra le più complesse da realizzare tra le varie ciclabili inserite nel progetto intercomunale, avrebbe dovuto rappresentare un proseguimento della Ciclovia del Trebbia che collega Piacenza a Rivergaro.

“Dopo le osservazioni pervenute dai privati, il progetto del Parco è stato modificato” conferma l’assessore Mezzadri. “Ci sono stati una serie di incontri e sopralluoghi dai quali sono emerse varie criticità nel tratto tra Fabbiano e Cisiano: la necessità di attraversare diverse aree private e l’uso della pista da parte dei mezzi agricoli. Inoltre, il “voltone” di Cisiano è pericolante: in sostanza, questa seconda parte del percorso non sarebbe sicura per i frequentatori. Da qui, la scelta di stralciare questa parte per non rallentare l’esecuzione dell’intero progetto intercomunale del Parco. Eventualmente, potrà essere ripresa in futuro con un secondo stralcio”.