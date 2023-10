Montalbo festeggia i 25 anni di sacerdozio di don Luigi. “Siamo una grande famiglia”

La piccola comunità di Montalbo di Ziano ha festeggiato i 25 anni di sacerdozio del suo parroco, don Luigi Lazzarini. Ordinato nel 1998 da monsignor Luciano Monari, don Luigi da allora ha praticamente sempre prestato servizio a Montalbo (oltreché Pianello). Lui, i pochi parrocchiani di Montalbo, dice di conoscerli uno a uno.

Per i fedeli della piccola frazione collinare di Ziano, don Luigi è proprio come un familiare, tanto che hanno voluto festeggiarlo come si fa con un fratello, organizzando nel salone parrocchiale una festa. “Per me – dice il sacerdote – questa è un po’ la mia famiglia, loro lo sanno, tanto è vero che al termine della predica ho detto loro ‘vi voglio bene’ proprio come lo si dice a un familiare”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ