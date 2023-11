Piacenza, si ferma Recino per 20 giorni. Speranze per Corradi e Kernezo

Non sembra esserci davvero pace per il Piacenza Calcio.

Alla lunga lista di infortunati (a cui si somma ancora per due giornate la squalifica di capitan Jacopo Silva), si somma anche il nome di Giorgio Recino, che nella gara disputata domenica scorsa contro il Crema ha riportato una lesione muscolare di primo grado a carico dell’adduttore della coscia destra. I tempi di recupero sono stimati in circa 20 giorni.

Per mister Stefano Rossini l’ennesima brutta notizia, anche se in vista della sfida di domenica sul campo del fanalino di coda Ponte San Pietro si spera di poter recuperare Corradi e Kernezo.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà