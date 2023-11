La Lega: “Dal 20 novembre a Piacenza 15 militari per l’operazione Strade sicure”

Arriveranno in città già dal 20 novembre i 15 militari destinati a Piacenza nell’ambito dell’operazione Strade Sicure. Le anticipazioni dei giorni scorsi hanno avuto dunque una conferma in tempi molto rapidi, come annunciano gli esponenti piacentini della Lega.

“Come promesso dal 20 novembre diventeranno operativi i 50 militari dell’ultima rimodulazione che destina a Piacenza 15 nuove unità nell’ambito del potenziamento del piano di sicurezza urbana. Si tratta di un risultato storico per la nostra città”, rivendicano il capogruppo della Lega in Regione e segretario Lega Emilia Matteo Rancan, Luca Zandonella (segretario provinciale e capogruppo Lega in consiglio comunale a Piacenza) e la senatrice Elena Murelli, che ringraziano “il ministero dell’Interno e il sottosegretario Nicola Molteni che ha seguito in prima persona le varie tappe del provvedimento”.

“‘Da sempre il presidio del territorio e la sicurezza dei cittadini sono priorità della Lega – aggiungono – ed ora il governo ha dato una risposta tangibile alla richiesta di più sicurezza che arriva dal territorio”.

