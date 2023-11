Un’auto abbandonata e tanta sporcizia, la terra di nessuno a pochi passi dalle abitazioni

Vicino al campo di addestramento dell’unità cinofila di Croce Rossa, meno di cinquanta metri in linea d’aria alle abitazioni. Si tratta di un terreno, fra via Martelli e via Stradiotti, che continua a essere terra di nessuno. Zona franca dove accadono cose che non si vedono e non si sentono, ma che esistono, lasciano segni, immondizia, persino automobili. Circa due anni erano arrivate a Libertà diverse segnalazioni per una carcassa di vettura abbandonata per mesi. Un giorno, quasi miracolosamente, l’auto è sparita.

Un mese fa, altrettanto misteriosamente, ne è apparsa un’altra: una Volkswagen Sharan rossa, senza neppure una ruota. I giorni sono passati, ma la macchina è rimasta parcheggiata lì: all’interno i sedili posteriori sono stati divelti in modo da creare un’improbabile alcova, ci sono una sciarpa e una giacca rossa, sul cruscotto qualche monetina da pochi centesimi. Intorno all’auto i resti dei tanti incontri che evidentemente si consumano in questo campo di nessuno: fazzoletti, preservativi, cartacce, uno sgabello di metallo buttato fra i rovi.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ