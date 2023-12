Inaugurato il nuovo sportello Iren in via Cella a Piacenza: “Innovazione e sostenibilità”

È stato inaugurato oggi il nuovo sportello Iren in via Cella a Piacenza. “Qui – spiega l’azienda – sarà possibile scoprire tutti i nuovi prodotti per l’efficientamento energetico, la smart home, oltre naturalmente alle soluzioni per la mobilità elettrica. I clienti potranno aderire all’offerta luce e gas più in linea con le proprie esigenze, gestire le proprie utenze del servizio idrico e ritirare i contenitori per lo smaltimento dei rifiuti oltre a poter gestire il tributo Tari per i comuni piacentini”. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

“Con l’inaugurazione di questo store continuiamo a realizzare nuovi spazi vendita e assistenza per rispondere alle esigenze dei clienti emiliani, consolidando così la nostra presenza in quello che è da sempre uno dei nostri territori di riferimento” ha sottolineato il direttore “Customer operations” di Iren Mercato, Maria Greco. “Questa giornata è un’ulteriore conferma della grande partnership che si è instaurata tra Iren e WeMay”, ha detto Roberto Vezzosi , presidente di Wemay. “Iren si conferma come punto di riferimento importante per il territorio e i suoi cittadini e con Iren condividiamo una visione comune: offrire un servizio di eccellente qualità con una forte spinta all’innovazione sia di servizio che di prodotto senza trascurare gli aspetti di sostenibilità”.