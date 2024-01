Piacenza calcio in lutto: addio allo storico dirigente Mario Fortunato

Piacenza calcio in lutto per la scomparsa di Mario Fortunato, storico e appassionato dirigente del club biancorosso per oltre trent’anni. Fu lui a portare nelle giovanili Filippo Inzaghi dal San Nicolò e Fabio Paratici dalla Borgonovese. Fortunato si è spento nelle scorse ore all’età di 89 anni.

Vero uomo di calcio che ha vissuto da protagonista gli anni più belli e iconici della storia biancorossa vedendo crescere, tra gli altri, campioni come Beppe Signori e Daniele Moretti. Piacenza calcio ma non solo, Fortunato sarà ricordato sempre anche come carismatico presidente dell’Arsenal, storica società del panorama dilettantistico che contribuì a far crescere dagli anni 80 in avanti insieme all’amico Mario Lovattini. Fortunato, con il cuore diviso in due tra i colori del Piace e quelli del Bologna di cui era tifosissimo, è stato per anni anche punto di riferimento nella nostra città per la vendita di apparecchi ortopedici.