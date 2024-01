Statale 45, doccia fredda per Rivergaro: rigettato il ricorso alla Presidenza del Consiglio

Avevano tentato di aprire una strada giuridica, ma si è rivelata un vicolo cieco normativo. L’appello presentato a dicembre dal Comune di Rivergaro alla presidenza del Consiglio dei ministri per chiedere venisse rivisto il progetto della variante di Cernusca sulla Statale 45 è stato rigettato, come comunicato in una nota arrivata in via San Rocco nelle ultime ore da Roma.

Nelle scorse settimane, gli uffici della presidenza del Consiglio avevano espresso alcuni dubbi non sul progetto ma sulla legittimità del ricorso, cui era seguita la risposta di Rivergaro. Fino alla doccia fredda finale: il ricorso non è ammissibile.

Le strade che possono aprirsi sono quelle del ricorso al Tar, entro inizio febbraio, o il ricorso alla presidenza della Repubblica, entro inizio marzo.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ