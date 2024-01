Provincia spaccata: 18 gradi sui rilievi, 3 in città. Nebbia in pianura fino a domani

Una provincia spaccata a metà. In città e in tutta la pianura temperature rigide, umidità alle stelle e sole che fa a pugni con nebbia e nubi basse. In collina e in montagna temperature primaverili, cielo limpido e bel tempo. Una differenza che si manifesterà anche per tutta la giornata di domani. Condizione dovuta alla presenza dell’anticiclone su tutta la penisola che manterrà condizioni di tempo stabile, anche nei primi giorni di settimana prossima.

A causa dell’inversione termica invece, i residenti in pianura dovranno abituarsi a nebbia e umidità in particolare durante le prime ore del mattino e dal pomeriggio inoltrato. Dalle minime vicino agli zero gradi di Piacenza si passa quindi ai 17 gradi registrati in alta Val Tidone o ai 18 in Val Trebbia. Un quadro che secondo le previsioni di Arpae resterà immutato anche per la giornata di domani con temperature minime intorno agli zero gradi in pianura e massime che superano i 15 gradi in collina e sui rilievi piacentini. Gennaio terminerà senza precipitazioni.