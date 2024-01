Caos sulla variante della Statale 45 tra il sì tecnico e il no politico a Rivergaro

“Il comune di Rivergaro ha fatto opposizione al Ministero sul progetto di ammodernamento della Statale 45 sebbene lo scorso agosto avesse dato invece parere positivo per la sua autorizzazione paesaggistica: ecco perché il Consiglio dei Ministri ha rigettato un ricorso che, quindi, sarebbe stato meglio evitare fin da subito”.

Spunta un’apparente contraddizione nella vicenda del “no” del Comune di Rivergaro al nuovo e discusso progetto della Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca: un documento autorizzativo di quattro mesi fa dello stesso Comune sembra infatti remare in senso opposto alla decisione negativa verso il progetto assunta dal consiglio comunale. A segnalare la stranezza, in commissione consigliare, è stato il gruppo di minoranza “Noi per Rivergaro”. Per l’amministrazione, invece, non si tratterebbe di un’anomalia, bensì di un atto tecnico inevitabile.