Cortemaggiore, dimissioni all’ufficio tecnico: nuovi orari di apertura al pubblico

A partire da questo mese, febbraio, la dotazione organica in servizio presso l’ufficio tecnico del comune di Cortemaggiore risulta ridimensionata per effetto delle dimissioni volontarie rassegnate da due dipendenti: il responsabile di servizio (il cui ruolo è momentaneamente coperto dal collega di Fiorenzuola) e un istruttore tecnico (per cui è già stata attivata la mobilità obbligatoria).

Il venir meno di due professionisti, entrambi tempo pieno a 36 ore settimanali, ha reso necessario una riduzione degli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, al fine di agevolare prioritariamente lo svolgimento delle attività aventi carattere di urgenza ed indifferibilità.

Dal 5 febbraio fino a fine anno, il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata-Lavori Pubblici-Ambiente osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: ogni martedì dalle 14.30 alle 17 e ogni venerdì dalle 10:30 alle 13.00. Rispetto a quanto precedentemente in vigore, si perde l’accessibilità all’ufficio del giovedì mattina.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’