Nuova rotonda a Cortemaggiore: via libera alla variante tra le polemiche

Altro passo avanti per il nuovo insediamento logistico nell’area ‘Barabasca – Ca.Re.Co.’

Il progetto che porterà alla realizzazione di tre fabbricati produttivi e relative opere di urbanizzazione, prevede l’inserimento, lungo la strada provinciale della Val d’Arda, di due incroci a rotatoria: uno in territorio di Fiorenzuola, in ingresso alla nuova lottizzazione, ed uno in territorio di Cortemaggiore.

Il consiglio comunale di Cortemaggiore ha approvato, a maggioranza, la variante urbanistica con cui si andrà a realizzare una rotatoria nell’area di intersezione tra la strada provinciale 462R e via Pirandello.

Si sono astenuti i consiglieri all’opposizione Alice Marcotti e Mario Fantini, entrambi del gruppo ‘Mario Fantini sindaco’ mentre si è dichiarato contrario il consigliere di minoranza Raman Deep Dharam del gruppo ‘La Corte che cambia’.