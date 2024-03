Bodycam per i capitreno di Trenitalia: “Se efficaci, diventeranno uniforme”

Una videocamera appuntata al petto per i capitreno di Trenitalia Tper, accesa in modo da poter vigilare al meglio sulla sicurezza del treno. È iniziato così l’esperimento delle bodycam: ultima novità volta a contrastare le minacce e le aggressioni sui treni, sperimentata per la prima volta in Emilia-Romagna dal 1 marzo.



Di che cosa si tratta – Trenta capitreno di Trenitalia su base volontaria, hanno scelto di indossare per circa sei mesi la videocamera al fine di testarne l’efficacia e la facilità di utilizzo.

Lo strumento, adottato in accordo con i sindacati, risponde a precise prescrizioni a tutela della privacy dei viaggiatori e le immagini registrate verranno consegnate alle Forze dell’Ordine, uniche in possesso del sistema di decriptazione.

I passeggeri del treno saranno inoltre informati della possibile presenza di personale con bodycam a bordo.



Questione di sicurezza – “Vogliamo che i passeggeri e il personale possano viaggiare e lavorare sempre di più in condizioni di sicurezza sui treni – commenta l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini – Le bodycam possono funzionare da deterrente soprattutto a difesa del personale di bordo e rappresentano uno strumento aggiuntivo alle misure di sicurezza già realizzate, visto che tutti i nuovi treni regionali sono già dotati di un sistema di videosorveglianza attivo”.

Se i risultati della sperimentazione saranno positivi, le bodycam saranno disponibili per tutti i capitreno e il personale di assistenza alla clientela di Trenitalia Tper che ne faranno richiesta.