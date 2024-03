Scuole piacentine, in azione i cani antidroga: dosi scovate e giovani segnalati

Varie dosi di stupefacenti e sigarette artigianali con all’interno della sostanza, sono state rinvenute a terra dagli agenti di polizia durante i controlli agli studenti effettuati nella mattinata di mercoledì 6 marzo nei pressi del Palazzo Cheope in Via IV Novembre.

Le verifiche sono state svolte dagli agenti delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e due unità cinofile dalla Questura di Milano, con i cani pastori Lara e Athena.

I controlli sono stati estesi anche in via Negri, dove due minorenni, fiutati dai cani, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati. Analogo controllo anche nei pressi dei giardini del liceo Respighi. In altri istituti scolastici superiori i cani hanno fiutato un piccolo quantitativo di sostanza nascosto tra i banchi, e una ragazza trovata in possesso di sostanza stupefacente e di conseguenza segnalata alla Prefettura.

Inoltre, è stato rintracciato uno dei 45 giovani destinatari di Daspo Willy a seguito della operazione “Streetbullying” del mese scorso: il ragazzo, non ottemperante alla disposizione a firma del Questore che gli inibisce l’accesso a via IV Novembre, è stato denunciato e la sua posizione sarà valutata per un eventuale inasprimento della misura. Nello specifico la denuncia in sede penale prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10mila a 24mila euro.