Castel San Giovanni, lavoratori della centrale in sciopero: “Manca personale”

Martedì, 19 marzo, i lavoratori della centrale Enel Amaldi, La Casella, incroceranno le braccia e aderiranno allo stato di agitazione che dallo scorso 24 febbraio è stato indetto a livello nazionale all’interno del Gruppo Enel . “I lavoratori – fanno sapere dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec – si fermeranno per l’intera giornata”. Tra i motivi dello sciopero anche il nodo del personale. Ad oggi in centrale a Castel San Giovanni lavorano circa 70 lavoratori, “contro i 78 che sulla carta dovrebbero essere in forze in uno stabilimento del genere”.

“Da anni – fanno sapere i sindacati che hanno promosso lo sciopero – la centrale è sottorganico e, nonostante a livello locale avessimo concordato un percorso graduale di assunzioni, l’ultimo management ha azzerato tutto”.