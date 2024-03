Piacenza, testacoda contro il Ponte San Pietro al Garilli per allungare in vetta

Entrambi gli occhi ben puntati sul testacoda contro il Ponte San Pietro (ore 14.30 del 24 marzo) ultimo in classifica, ma un pensiero inevitabile va anche allo scontro diretto di giovedì 28 in casa del Caldiero Terme. Il Piacenza torna in campo al Garilli per completare al meglio il ciclo di partite dopo la sosta per il torneo di Viareggio, che fin qui ha portato 4 vittorie e 1 pareggio. Conquistato il primato del girone B di Serie D, gli uomini di Rossini ora provano ad allungare in vetta. Per farlo, il tecnico biancorosso si affida a Marquez in attacco (squalificato Recino) al fianco di D’Agostino e alla coppia di centrocampisti Bachini-Corradi. Domenica di sport dedicata anche alle famiglie, con biglietti gratuiti grazie all’iniziativa “Di generazione in generazione”.

Probabili formazioni Piacenza-Ponte San Pietro

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Somma, Iob; Artioli, Bachini, Corradi, Ndoye; Marquez, D’Agostino. All. Rossini. A disposizione: Maianti, Del Dotto, Baudouin, Berton, Gerbaudo, Touré, Russo, Zini, Kernezo.

Ponte San Pietro (4-5-1): Bonardi; Concas, Cerini, Magli, Gogna; Ferreira Pinto, Gambarini, Capitanio, Mozzanica, Kritta; Gningue. All. Bruni. A disposizione: Moroni, Pagliarini, Carubini, Rota G, Finardi, Rota L, Sellitti, Vitali, Kerroumi.

Stadio: Garilli.

Arbitro: Frazza di Schio.