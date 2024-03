Castel San Giovanni, il ponticello sul rio Lora verrà abbattuto

A Castel San Giovanni da martedì 2 aprile cambia la viabilità lungo via Filzi. Il ponticello sul rio Lora verrà abbattuto e ricostruito. Verrà allargata la sezione. In questo modo l’acqua del rio, che scorre a cielo aperto in mezzo alle case, potrà defluire meglio. Quel ponticello rappresenta infatti una strozzatura, con il rischio di pericolose esondazioni in caso di forti piogge.

IL PROGETTO

Oltre alla demolizione del ponticello verranno coperti circa 60 metri di rio Lora che scorre tra le abitazioni. Sul piano strada verranno creati 13 posteggi e un tratto di pista ciclopedonale per un costo complessivo di oltre un milione e 200 mila euro. La chiusura di via Filzi causerà disagi, soprattutto tra i residenti.

PERCHE’ COPRIRE IL RIO

Da tempo i residenti di quella zona di Castel San Giovanni chiedono di tombare le acque del rio per evitare problemi idraulici, ma anche per evitare miasmi e problemi di carattere igienico ambientale.