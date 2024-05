Ottantenne cade in casa, raggiunta e soccorsa dalla Polizia locale

A Castel San Giovanni un’ottantenne è stata soccorsa dagli agenti della Polizia locale dopo essere caduta in casa. La donna non riusciva più a rialzarsi e a raggiungere il suo deambulatore. Fortunatamente è riuscita a recuperare il telefono e ha subito fatto il numero del comando della Polizia locale di piazza XX Settembre. Una pattuglia l’ha subito raggiunta e soccorsa. Non ha riportato ferite ma solo un grande spavento.