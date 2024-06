È tempo di festa a Castel San Giovanni: gli appuntamenti per celebrare il patrono

A Castel San Giovanni entrano nel vivo i festeggiamenti in occasione del santo patrono, san Giovanni Battista. Per tutta la settimana la città sarà animata da una serie di eventi che domenica 23 giugno culmineranno con la fiera delle bancarelle, per cui sono attesi circa 160 banchi, e con i momenti religiosi e istituzionali che alle 19 culmineranno in teatro con la consegna del Castellano dell’anno. Nel frattempo nella sala espositiva del teatro è possibile visitare per tutta la settimana la mostra per il sessantesimo degli scout.

Una fiera adatta a tutti, anche ai bambini

Per i più piccoli da domani (mercoledì 19 giugno) si inaugura il luna park in piazza Olubra. Venerdì sera in piazza Casaroli sempre per i più piccoli i Manicomics si cimenteranno in “Un chilo di libri per panino”. Sabato 22 giugno nel parco di villa Braghieri laboratori didattici dalle 17.

Durante i giorni della fiera sono in programma serate musicali, esibizioni di danza, stand gastronomici, spettacoli dialettali. Gran finale, domenica 30 giugno ,sulle note di Puccini al teatro Verdi.