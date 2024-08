Castel San Giovanni, auto sfrecciano in pieno centro: “Servono dossi e autovelox”

Macchine che sfrecciano in pieno centro abitato di Castel San Giovanni a velocità folli: che fare? La polemica si è riaccesa sui social, Le vie maggiormente incriminate sono via Montanara, dove qualcuno dichiara di aver visto sfrecciare “auto a 115 chilometri all’ora”, oppure via Lamarmora trasformata in una “pista da chilometro lanciato”, via Borgonovo descritta come “una pista per il quarto di miglio lanciato”.

Per porvi rimedio c’è chi chiede di piazzare autovelox e dossi ovunque e chi invece li giudica mezzi buoni solo a “fare cassa” e a “spaccare le auto”. Mediare non è semplice. La stessa sindaca Valentina Stragliati non nega che a Castel San Giovanni esista un problema. “Io stessa dice – più volte ho avuto discussioni con automobilisti indisciplinati a cui ho fatto notare che non si può guidare a certe velocità in pieno centro abitato”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’