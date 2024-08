Il maresciallo Sanità è il nuovo comandante dei carabinieri di Castello

Danilo Sanità, originario di Agrigento, il nuovo comandante della stazione carabinieri di Castel San Giovanni. Giunto in questi giorni nel Piacentino, assumerà il comando a partire da domenica 1° settembre.

Il maresciallo ordinario Sanità, che vanta una significativa esperienza nell’Arma, prima di arruolarsi ha conseguito la maturità classica. Arruolatosi nel 2016 ha frequentato il corso triennale presso la Scuola Marescialli di Firenze, dove al termine del corso ha conseguito la laurea in Scienze giuridiche della sicurezza presso l’Università degli studi Tor Vergata di Roma.

Nel 2019 veniva destinato al comando stazione carabinieri di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, quale vice comandante, per poi essere trasferito quale addetto alla sezione pperativa della compagnia di Gioia Tauro, dove ha condotto numerose attività di polizia giudiziaria relative al contrasto ai reati predatori, allo sfruttamento di braccianti agricoli stranieri nel fenomeno del caporalato, all’arresto in flagranza di alcuni soggetti dediti alle estorsioni aggravate dal metodo mafioso e allo smantellamento del “sistema di spaccio” di sostanze stupefacenti in due comuni della provincia di Reggio Calabria.

Giunge, con entusiasmo, nella stazione di Castello dove verrà affiancato da una squadra rodata e funzionale di colleghi. Grandi le aspettative sul maresciallo a cui è stato chiesto soprattutto di vivere il territorio, di essere presente e di far sentire la presenza tra la gente. L’arrivo del maresciallo Sanità, completa una manovra di impiego e di rinforzi che l’Arma ha assicurato al comando provinciale di Piacenza, con l’arrivo in pochissimo tempo in provincia di sette marescialli (presentati nel mese di luglio) che sono andati ad innestarsi nelle stazioni carabinieri a cui erano stati destinati.