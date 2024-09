Castel San Giovanni, finto agente truffa un’anziana: “Le sono entrati i ladri in casa”

Una novantenne è stata derubata da un finto agente di polizia locale, o da un finto finanziere, mentre si trovava nella sua abitazione di via Malvicino, a Castel San Giovanni. La donna era sola e l’uomo le si è presentato in casa attorno alle 8 del mattino.

“Signora le sono entrati i ladri, controlli che non le manchino oro e gioielli” ha detto il finto agente all’anziana. “Continuava ad insistere – racconta una vicina di casa a cui la donna ha in seguito chiesto aiuto – dicendole di controllare che in casa non mancasse niente”. Alla fine l’uomo è riuscito a farsi consegnare qualche centinaio di euro.

Qualcuno prima ha messo a soqquadro la camera da letto della donna, per rendere più credibile la messa in scena. Una volta che il finto agente si è dileguato la donna non ha potuto fare altro che chiedere telefonare alla vicina e poi denunciare ai carabinieri.