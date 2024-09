Castello, una sezione in più per dieci nuovi posti di asilo nido: c’è l’accordo

Una sezione in più per dieci nuovi posti di asilo nido.

Lo prevede una convenzione siglata tra l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni e la scuola materna parrocchiale paritaria San Francesco.

l’accordo

In virtù dell’accordo la paritaria parrocchiale farà spazio ad una nuova sezione “primavera” per bimbi tra i 24 e i 36 mesi. Dei dieci posti disponibili cinque saranno riservati ai bimbi in lista di attesa al nido comunale Biribimbo, dove ci sono 45 famiglie in attesa di un posto. La convenzione con la materna parrocchiale consente al Comune di sfoltire la lista di attesa al nido, e alla struttura per l’infanzia parrocchiale di aumentare la propria capienza ma anche di differenziare l’offerta. ” La sezione primavera, due tre anni – dice il parroco don Andrea Campisi – è una fascia di età sulla quale non avevamo mai lavorato”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ