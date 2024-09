Via Emilia Classic, oltre quattromila i visitatori a Piacenza Expo

Il bel tempo e le temperature miti della prima domenica autunnale, perfette per una gita fuori porta, non hanno inciso sullo svolgimento di Via Emilia Classic, mostra-mercato organizzata da Piacenza Expo dedicata alle due e alle quattro ruote d’epoca e al motorismo storico e sportivo.

Anche nella seconda e conclusiva giornata, infatti, la rassegna che ha messo in mostra centinaia di auto e moto vintage ma anche rari pezzi di ricambio, memorabilia, modellini, libri, riviste e oggetti vari legati al mondo dei motori, è stata meta di numerosi appassionati tra cui anche tanti giovani.

In un momento particolare del collezionismo dei motori, Piacenza con Via Emilia Classic ha risposto in modo positivo con più di 4.000 visitatori provenienti da varie zone del nord Italia.

“Via Emilia Classic sta gradualmente crescendo – ha commentato il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – non solo nei numeri ma anche nei contenuti e nella qualità. Ogni anno, grazie al lavoro della nostra struttura operativa, cerchiamo di arricchire il programma con nuove iniziative, mostre, raduni ed eventi in grado di richiamare l’interesse di un pubblico sempre più ampio. Un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione a tutte le associazioni motoristiche del territorio ma anche alla Croce Rossa di Piacenza, al Distaccamento Aeronautico di San Damiano e agli organizzatori di Fun Toys che hanno portato a Piacenza Expo gli appassionati di modellismo”.

Molto apprezzata l’esposizione dei saloni delle auto classiche con occasioni di valore così come i raduni che hanno portato appassionati in fiera. Riscontri positivi anche per il mercatino del modellismo, della mostra-scambio e la retrospettiva sui camion d’epoca. Positiva anche l’iniziativa di Piacenza Expo per gli under 25 che oggi pomeriggio hanno usufruito dell’ingresso omaggio, con l’obiettivo di avvicinare un target giovane a questo tipo di collezionismo e alla conoscenza storica e culturale dell’industria dei motori.

“Si chiude un’edizione che è stata riposizionata come data – ha aggiunto il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – e che costituisce un punto di partenza per un format che vogliamo migliorare iniziando proprio dalle basi costruite quest’anno. Un ringraziamento alle associazioni piacentine, all’esperto di settore Maurizio D’Agostino che ha lavorato con passione e competenza per la promozione della manifestazione, e un grazie particolare ad Anna Giulia Idi e Adrian Dolghii della nostra segreteria organizzativa, che hanno curato gli aspetti operativi e logistici. Il nostro staff, seppure in organico ridotto, sta dimostra buona capacità di adattamento alla molteplicità di eventi fieristici in calendario, che spaziano dalle fiere specializzate alle mostre mercato.