Castello, Il Comune in cerca di finanziamenti per Corso Matteotti e via Allende

Per Corso Matteotti e via Allende, a Castel San Giovanni, servono interventi urgenti. Per questo il comune capofila della Val Tidone ha chiesto alla Regione due corposi finanziamenti, uno di 900 e l’altro di 350 mila euro, per rifare due assi viari che vengono considerati di interesse sovracomunale

Per corso Matteotti i 900 mila euro, se concessi, potrebbero consentire di rifare tutti i sottoservizi, con i relativi allacci alle abitazioni, e poi rifare tutto il sottofondo e riposizionare i sampietrini che oggi, in più punti, appaioni in condizioni a dir poco precarie. Trattandosi di un intervento che tocca il cuore della città si sono già levati i primi altolà delle minoranze in commissione consiliare.

Per via Allende i lavori verrebbero realizzati di notte, per non intralciare l’enorme flusso di traffico, diretto perlopiù alla logistica, che quell’arteria ogni giorno supporta.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ