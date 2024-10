Il Po tocca i quattro metri. Aipo: “Potrebbe superare i sei, affluenti osservati speciali”

Il maltempo che da ieri si sta abbattendo sulla provincia di Piacenza prosegue anche nella mattinata di venerdì 18 ottobre. A causa delle forti piogge il livello del Po in città ha sfiorato i quattro metri e stando ad Aipo nel pomeriggio la soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) potrebbe essere superata nel tratto mediano del fiume, tra Piacenza e l’Oltrepo mantovano.

“Per ora la situazione è sotto controllo” spiega Stefano Baldini di Aipo Piacenza.

“Ieri erano previste precipitazioni importanti che, nonostante la pioggia di oggi, non si sono verificate in maniera così estrema. Ma nonostante non siano cresciuti in modo significativo, gli affluenti rimangono osservati speciali soprattutto nei prossimi giorni. Il maltempo, infatti, dovrebbe proseguire. Per quanto riguarda invece il fiume Po, è previsto un continuo innalzamento del livello che potrebbe superare i sei metri nelle prossime ore“.

La situazione rimane monitorata, con Aipo in collegamento costante con la Protezione Civile.

i corsi d’acqua della provincia

In provincia, invece, il torrente Arda ha raggiunto la soglia gialla.

In crescita Trebbia e Nure, ma anche in questo caso la situazione non sembra allarmare. Per tutta la giornata di oggi rimane inoltre in vigore l’allerta arancione per le piene dei fiumi nei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Allerta gialla nel nostro territorio anche per temporali, piene dei corsi minori e frane.

