Aumento malattie polmonari emergenza mondiale: stasera a “Star Bene” su Telelibertà

Sono in aumento e spesso correlate con fattori di rischio come il fumo, l’inquinamento atmosferico e le esposizioni lavorative. Parliamo delle malattie polmonari: una emergenza mondiale che finisce al centro della nuova puntata di “Star Bene”. La trasmissione, in onda stasera, giovedì, su Telelibertà alle 21 affronterà il tema legandolo anche alla prevenzione e alla gestione dei fattori correlati. Ai microfoni della giornalista Marzia Foletti ci saranno Cosimo Franco, direttore della Pneumologia e UTIR di Piacenza e Luigi Cavanna, oncologo e primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza.

Nella provincia di Piacenza e in generale in Italia si muore di più di BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) che di infarto del miocardio: questo l’allarme lanciato nelle settimane scorse in un convegno che ha visto confrontarsi proprio nella nostra città i massimi esperti in materia. Oggi le patologie respiratorie croniche rappresentano una delle principali cause di mortalità e costi sociosanitari: la loro rilevanza epidemiologica è sempre più pressante e per la moderna pneumologia la sfida è il saper essere punto di raccordo territoriale e multidisciplinare delle cure, per consentire ai cittadini di accedere in ogni momento al miglior trattamento possibile.